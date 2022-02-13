Вирусолог рассказал, откуда придет суперштамм коронавируса

«Если появится новый суперштамм COVID-19, то, вероятнее всего, это произойдет в регионах с нулевой толерантностью к коронавирусу», - отметил он.

Вирусолог, глава лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков спрогнозировал появление нового штамма коронавируса. Деталями он поделился в беседе с «Известиями».

«В Китае живет 1,5 миллиарда фактически непереболевших людей. Гипотетически такая страна могла бы стать новым витком в штаммообразовании: 1,5 миллиарда непереболевших людей — это огромная ресурсная база для вируса, ему есть где размножаться», — полагает вирусолог.

Специалист уточнил, что в других странах новым вариантам SARS-CoV-2 появиться сложнее по причине отсутствия достаточной ресурсной базы. Он напомнил, что большинство людей в других регионах мира уже столкнулись с этим вирусом.

Волчков также добавил, что в целом появление нового суперштамма маловероятно.