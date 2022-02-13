Лондон поддержит решение Киева об отказе от НАТО

Лондон поддержит возможное решение Киева отказаться от вступления в НАТО, заявил замглавы британского министерства обороны Джеймс Хиппи, передает РИА Новости.

"Любые дипломатические решения не должны ставить под угрозу суверенитет Украины. Но если Украина решит, что она не будет становиться членом НАТО, мы поддержим это. Решение должно оставаться за украинским правительством", - сказал Хиппи телеканалу Sky News.

Он добавил, что надеется на победу дипломатии в ситуации с эскалацией напряженности на украинской границе.