Переговоры Али Асадова и Ираклия Гарибашвили

В понедельник, 14 февраля, состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и главой правительства Грузии Ираклием Гарибашвили. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Кабине министров Азербайджана.

В ходе разговора А.Асадов выразил обеспокоенность и солидарность в связи с произошедшим в Грузии накануне землетрясением.

В то же время стороны высоко оценили развитие азербайджано-грузинских дружественных отношений в различных сферах, а также обсудили перспективы расширения сотрудничества.