В результате деятельности инженерно-саперных подразделений на освобожденных территориях Азербайджана с 1 по 14 февраля было полностью очищено свыше 374 гектаров территории, говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

«На сегодняшний день инженерно-саперными войсками очищено от мин 13 тыс. 868 гектаров территории на освобожденных землях Азербайджана. Было обнаружено и уничтожено 6092 противопехотных мины, 2159 противотанковых мин и 9012 неразорвавшихся боеприпасов», - заявили в министерстве.