Российский депутат напал на чеченку и угрожал депортировать ее: ему пришлось извиняться видео
Глава совета депутатов Мещанского района Москвы Александр Закускин («Единая Россия») принес извинения 68-летней чеченке Салиме Юсупхаджиевой. Она ранее заявила, что депутат напал на нее с перцовым баллончиком и угрожал депортировать, когда она торговала у мечети в Москве.
«10 февраля у меня произошел бытовой конфликт с Салимой Абдурашидовной. Я хотел бы принести ей свои извинения. Еще раз хотел бы подчеркнуть, что конфликт носит исключительно бытовой характер, а не межнациональный, как пытаются представить многие», - сказал Закускин на видео, которое опубликовало агентство «Чечня сегодня». -
Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев ранее сообщал, что подготовил обращение к генпрокурору по поводу конфликта. По его мнению, в действиях депутата «усматриваются признаки преступления» по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой пообещал, что, если информация подтвердится, Закускин будет исключен из партии, «чтобы не позорил коллег».