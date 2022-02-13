Глава совета депутатов Мещанского района Москвы Александр Закускин («Единая Россия») принес извинения 68-летней чеченке Салиме Юсупхаджиевой. Она ранее заявила, что депутат напал на нее с перцовым баллончиком и угрожал депортировать, когда она торговала у мечети в Москве.

«10 февраля у меня произошел бытовой конфликт с Салимой Абдурашидовной. Я хотел бы принести ей свои извинения. Еще раз хотел бы подчеркнуть, что конфликт носит исключительно бытовой характер, а не межнациональный, как пытаются представить многие», - сказал Закускин на видео, которое опубликовало агентство «Чечня сегодня». -