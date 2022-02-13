Еще одно достижение стратегического партнерства России и Азербайджана: началась доставка груза по «Агроэкспресс»

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Как сообщал ранее haqqin.az, 12 февраля 2022 года на станции Ладжат состоялась торжественная церемония отправки первого грузового состава в рамках запуска проекта «Агроэкспресс» в Азербайджане. Проект «Агроэкспресс» в Азербайджане реализуется компаниями ООО «Alliance Logistics» и АО «РЖД Логистика» при поддержке Азербайджано-российского делового совета, АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ), АО «Росэксимбанк», ЗАО «Азербайджанские железные дороги», ОАО «РЖД».

"Агроэкспресс" – специализированный сервис АО «РЖД Логистика» и АО «Российский экспортный центр» по доставке грузов с помощью ускоренных поездов, который позволяет сократить сроки доставки и снизить транспортные расходы благодаря эффективно выстроенной экспортно-импортной логистике. Первым грузом, отправленным из Азербайджана в Россию посредством «Агроэкспресс», стала плодоовощная продукция, а именно азербайджанская свежая хурма, которая пользуется большим спросом на российском рынке. Заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов отметил, что Азербайджан и Россия являются дружественными и стратегическими партнерами и обе страны активно сотрудничают в рамках ряда платформ. Заместитель министра подчеркнул важность проекта “Агроэкспресс”, реализуемого как успешный результат совместной деятельности России и Азербайджана для взаимовыгодного сотрудничества и развития бизнеса, что способствует развитию торговли, повышению транспортно-транзитного потенциала и развитию предпринимательства.

«Это успешный старт в реализации проекта «Агроэкспресс», и мы видим огромный потенциал в его развитии. Учитывая множество преимуществ, это будет не просто альтернативный, но один из самых конкурентных маршрутов. Безусловно, мы продолжим работу над отладкой и совершенствованием процессов, и планируем осуществление регулярных перевозок уже в ближайшее время. А также идет активная работа над подключением к маршруту «Агроэкспресс» станции Астара для перевозки грузов в Россию в рамках развития МТК «Север-Юг». В целом же, «Агроэкспресс» будет способствовать не только развитию сферы логистики и торговли, но и сельскохозяйственных предприятий наших стран», — отметил руководитель ООО «Alliance Logistics» Натик Гейдаров. «Сервис «Агроэкспресс» является своеобразной синергетической моделью, в рамках которой мы оптимизируем работу многих участников для получения максимально эффективного инструмента для бизнеса. В первую очередь речь идет о предприятиях АПК, которые относятся к малому и среднему бизнесу. Сегодня потенциал грузооборота по МТК «Север-Юг», по оценкам экспертов, находится на очень высоком уровне, а с учетом продолжающейся контейнеризации и положительной динамики грузооборота на всей железнодорожной сети, он будет только расти. Железнодорожные перевозки агропродукции в сравнении с другими видами транспорта — это выгодно, быстро и удобно, - отметил генеральный директор АО «РЖД Логистика» Дмитрий Мурев.