На основании оперативной информации, поступившей в оперативный и следственный отдел управления, на таможенном посту «Самур» был задержан и проведен таможенный досмотр грузового транспортного средства марки Volvo FX12, прибывшего из России. За рулем автомобиля был гражданин России Мирза Даудов.

При досмотре в нижних и верхних спальных местах, находящихся в кабине транспортного средства, обнаружены -14 телефонов iPhone 12 Pro, 62 телефона iPhone 13, 22 телефона iPhone 13 Pro, 71 телефон iPhone 13 Pro.

Общая стоимость 169 мобильных телефонов составляет 457 300 манатов. По факту ведется расследование.