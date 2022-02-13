Сегодня на просторах интернета появился новый клип хорошо известной не только в России группы «Ленинград», в котором ее скандально известный лидер Сергей Шнуров выступает с критикой в адрес губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Ироничный клип называется «Мерси, Баку!» с отсылкой к тому, что Беглов родился в столице Азербайджана.

Шнуров сравнивает нынешнего губернатора Санкт-Петербурга с Петром I. В частности, в песне звучат такие слова: «Родился царь в Москве, а Беглов – в Азербайджане». Затем музыкант добавляет: «Родился там, где снега нет, и мусор, и сосульки – редкость».

Ну а самая жесткая критика в адрес Беглова во фразе «Один наш город основал, ну а другой его угробит».

«Мерси, Баку» стала уже третьей песней, в которой лидер «Ленинграда» критикует власти города на Неве. Первой была «Пока так», посвященная мусорному коллапсу и засилью снега, второй стала песня «Покаянная», в которой Шнуров иронично повинился за свою критику.

В ответ на критику Беглов заявил, что не собирается уходить с поста. Он пообещал, что продолжит реформы, начатые совместно с командой правительства, и доведет их до конца. Все неудобства, возникшие в городе, Беглов объяснил происходящими переменами.