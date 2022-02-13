«Это наша территория»: Лукашенко о выводе российских войск из Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом рассказал, когда из Беларуси выведут российские войска, передает БелТА.
«Посмотрите, что творят американцы: они тысячами перебрасывают к нашей границе, непосредственно в Польшу, Прибалтику. Британцы и другие европейские страны перебрасывают вооруженные силы. Встает резонный вопрос: вы когда их выведите отсюда? Они об этом не говорят, а давят на нас. Выведем тогда, когда решим с президентом России это сделать и когда закончатся здесь учения. Это мы будем принимать решение: это наша территория», - заявил Лукашенко.