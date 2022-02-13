Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал "брехней" сообщения, что Беларусь готова напасть на Украину, по его словам, ему это никогда не нужно было, не надо и сейчас.

"Эта брехня по поводу того, что Лукашенко готов напасть на Украину: слушайте, мне это никогда не нужно было, не надо и сейчас. Но то, что творят ваши власти против Беларуси, это вообще анализу не поддается, уму не поддается", - заявил Лукашенко в понедельник на встрече с политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом. Его слова приводит пресс-служба.