Лукашенко: Мы договорились, Порошенко согласился. Путин пообещал денег… видео
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал "брехней" сообщения, что Беларусь готова напасть на Украину, по его словам, ему это никогда не нужно было, не надо и сейчас.
"Эта брехня по поводу того, что Лукашенко готов напасть на Украину: слушайте, мне это никогда не нужно было, не надо и сейчас. Но то, что творят ваши власти против Беларуси, это вообще анализу не поддается, уму не поддается", - заявил Лукашенко в понедельник на встрече с политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом. Его слова приводит пресс-служба.
«Вы же знаете, я бегал между руководителями России и Украины, чтобы урегулировать этот конфликт. И мы договорились о многом. И Порошенко согласился. Но потом последовала команда «нет» из за океана, и он отошел от договоренностей. Уже бы на Донбассе не было войны. Путин пообещал деньги восстановить Донбасс. Люди бы спокойно жили. Нет! Это что за политика?!», - добавил лидер Беларуси.