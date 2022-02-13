Норвежская авиакомпания прекратила полеты над Украиной

Норвежская авиакомпания Norwegian решила прекратить полеты над Украиной из-за ситуации с безопасностью. Об этом стало известно со слов директора по коммуникациям авиакомпании Эсбен Туман, передает «Европейская правда».

Авиакомпания не летает конкретно в аэропорты Украины, но использует авиационное пространство западной части государства для полетов, например, в Венгрию или Турцию.

В компании отметили, что после крушения MH17 вообще избегают полетов над востоком Украины.

«Мы приняли это решение на основе комплексной оценки безопасности, поэтому решили приостановить полеты над Украиной до особого распоряжения. Безопасность всегда на первом месте», - заявила Туман.