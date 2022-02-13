Эльнур Мамедов, обозреватель haqqin.az 15:08

Ознакомившись с ходом строительства железной дороги Решт - Астара в провинции Гилян, президент ИРИ Ибрагим Раиси заявил, что правительство Ирана мобилизует все силы для её скорейшего завершения. «Коридор Север-Юг, последним сегментом которого является строительство железной дороги Решт - Астара, - подчеркнул, в частности, президент ИРИ, - обеспечит Ирану значительные экономические выгоды и будет способствовать развитию наших отношений с соседними странами».

За последние годы мы неоднократно слышали подобные заявления от высокопоставленных представителей Ирана. Но несмотря на это маршрут Решт – Астара по-прежнему оставался в списке долгостроев. Однако сегодня, похоже, ситуация начинает меняться. Слова президента Ирана о значимости этого проекта подхватил губернатор провинции Гилян Аббас Сабир, отметивший, что введенный недавно в эксплуатацию мост через Астарачай на границе двух стран облегчит проезд грузовых автомобилей и проход граждан. Кроме того, уже свыше трех лет работает железнодорожный терминал в Астаре, который выйдет на полную мощность после завершения строительных работ. А расширение автотрассы Решт - Астара до четырех полос значительно повысит пропускную способность автомагистрали Баку - Астара - Решт. Свою лепту в решение проблемы долгостроя внес и посол Ирана Сейед Аббас Мусави. На пресс-конференции, посвященной 43-й годовщине победы исламской революции в Иране и 30-летию установления дипотношений с Азербайджаном, он отметил, что Иран и Азербайджан расположены на главном маршруте транспортного коридора Север-Юг, а это значит, что в рамках коридора может быть сформирован консорциум для строительства железной дороги Астара - Решт. “Если по каким-то причинам это не случится, - подчеркнул Сейед Аббас Мусави, - то Иран построит ее самостоятельно».

Слова посла Ирана, являющиеся, по сути, официальным месседжем руководства ИРИ, — это новая страница в истории строительства железной дороги Астара - Решт, которое уже давно топчется на одном месте и в которой, как казалось недавно, заинтересована только азербайджанская сторона, выразившая даже готовность инвестировать в этот проект 500 миллионов долларов. И вот уже Иран заверяет, что при необходимости он готов достроить недостающий сегмент МТК без посторонней помощи, собственными силами. Мало того, по словам заместителя главы МИД ИРИ Мехди Сафари, Иран консультируется с Азербайджаном по вопросу многостороннего соглашения о коридоре Персидский залив – Черное море, что еще более меняет ситуацию, сложившуюся при предыдущих правительствах ИРИ. Haqqin.az уже писал, насколько легче и эффективнее станет транспортировка грузов, если совместить возможности коридоров Север-Юг и Восток-Запад. Не понимать это могли только недруги Баку, не желавшие превращения Азербайджана в крупнейший международный транспортный хаб. Тем временем переговоры о транспортном коридоре Персидский залив — Черное море продолжаются. Они ведутся между Ираном, Азербайджаном, Арменией (отныне Баку не препятствует участию этой страны в важных региональных проектах), Грузией, Болгарией и Грецией. Пока можно говорить только о неформальной подготовке на уровне послов стран-участниц. Очередной раунд планируется провести в апреле-мае этого года в Софии, когда, как ожидается, текст соглашения будет готов для подписания.

А пока идут переговоры, коридор Персидский залив - Черное море с декабря прошлого года уже действует в тестовом режиме и будет в течение четырех месяцев проверять логистические возможности транспортного маршрута, провозить пилотные грузы из Ирана через Азербайджан и порты Грузии на Черном море в страны Восточной Европы. Иран изменил свое отношение и к Зангезурскому коридору, что не может не радовать, поскольку еще недавно одно лишь упоминание о нем воспринималось в Тегеране весьма болезненно. Теперь же посол Мусеви утверждает, что открытие жизненно важного для Азербайджана Зангезурского коридора – это вопрос, который предстоит решать Азербайджану и Армении. По его словам, Иран со своей стороны поддерживает восстановление всех транспортных коммуникаций на Южном Кавказе. Кстати, еще раньше министр дорог и градостроительства Ирана Ростам Гасеми детально обсуждал эту тему в ходе своего визита в Азербайджан.