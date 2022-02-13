В Европе почти не осталось газа

В европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) осталось менее 10% от закачанного летом газа, сообщает «Газпром».

Отмечается. что общий уровень заполненности ПХГ Европы – меньше 34%.

По данным на 12 февраля, объем газа в ПХГ на 22,9% (на 9,9 млрд кубометров) ниже прошлогоднего уровня. Отобрано уже 90,8% (43,4 млрд кубометров) от объема, закачанного в летний сезон. Подземные хранилища Германии и Франции опустошены уже более чем на две третьих.

"Уровень запасов в европейских хранилищах с 11 января перешел в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений. На 12 февраля запасы почти на один миллиард кубометров ниже минимального показателя на эту дату. Обычно отбор газа из европейских ПХГ продолжается до конца марта-середины апреля", - отметили в компании.