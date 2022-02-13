Азербайджан предложил Грузии помощь
14 февраля 2022 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани.
Как сообщили в Министерстве иностранных дел, Дж.Байрамов спросил грузинского коллегу о ситуации в стране в связи с землетрясением, произошедшим вчера на территории Грузии. Он отметил, что Азербайджан в случае необходимости всегда готов оказать помощь дружественной Грузии.
Д.Залкалиани сказал, что землетрясение не вызвало серьезных последствий, и поблагодарил азербайджанского коллегу за проявленную солидарность.
Министры обсудили актуальные темы развивающихся двусторонних отношений, а также региональные вопросы.
Стороны также обменялись мнениями о сотрудничестве в рамках международных организаций и предстоящих в ближайшие месяцы мероприятиях.