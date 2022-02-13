«Никто никуда не убегает»: украинские бизнесмены опровергли сообщения об отъезде из страны

«10 февраля я вылетел в Мюнхен, сегодня во второй половине дня возвращаюсь. Это было запланировано, связано с личными вопросами. Поездка была запланирована до заявления Байдена о «войне 15-16 февраля», он выступал позже. К сожалению, свои изречения Байден со мной не согласовывает», — приводит РБК слова Новинского. По словам бизнесмена, 15 февраля он планирует участвовать в заседании Верховной рады.

Три украинских бизнесмена — Вадим Новинский, Борис Колесников и Александр Ярославский — опровергли сообщения «Украинской правды» о том, что они покидают Украину.

«Никто никуда не убегает, я знаю многих, и точно могу сказать, что ни у кого нет панических настроений, чтобы убегать», — отметил он.

Пресс-служба группы компаний DCH, президентом которой является Александр Ярославский, сообщила, что он действительно вылетел чартерным рейсом в Лондон 10 февраля. «Поездка имеет плановый характер и осуществляется, чтобы провести время с семьей, поскольку у детей начинаются каникулы», — уточнили в пресс-службе, добавив, что отдых запланирован до 19 февраля.

Борис Колесников в своем Facebook написал, что находится в Киеве и не собирается его покидать до 1 марта, когда отправится в Швецию.

Накануне «Украинская правда» опубликовала информацию об отъезде богатейших украинцев из страны. Издание утверждало, что только в воскресенье Киев покинули около 20 чартерных рейсов и частных самолетов. Богатейший украинец Ринат Ахметов, по данным издания, уехал из Украины в Швейцарию еще 30 января.