Синоптики предупредили водителей о плохой видимости на дорогах

Национальная гидрометеорологическая служба при Министерстве экологии и природных ресурсов обнародовало информацию о ситуации на автодорогах.

Сообщается, что утром и ночью 15 февраля на некоторых участках автомагистралей Баку-Губа, Губа-Гусар, Баку-Шамахы-Евлах, Баку-Алят-Газах, Губа-Хачмаз, Масаллы-Ярдымлы, Лянкяран-Лерик, Шамкир-Гядабей, Агдам-Агдере, Физули-Джебраил-Махмудлу, Уджар-Зардаб-Агджабеди, Гейчай-Уджар, Гянджа-Дашкесан, Гянджа-Самух, Гаджигабул-Ширван, Сальян-Нефтчала, Барда-Истису, Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе, Ханкенди-Ходжавенд, Хакари-Зангилан, Губадлы-Ханлыг, Гянджа-Кельбаджар-Лачин, Шуша-Физули из-за тумана видимость будет ограничена до 200-700 м.

Ночью и утром в горных и предгорных районах возможен гололед на дорогах.