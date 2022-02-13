Генпрокуратура о незаконной добыче нерудных материалов

Управлением внеуголовных производств Генеральной Прокуратуры Азербайджана в ходе проверки информации, поступившей из министерства экологии, были выявлены многочисленные нарушения при работах на залежах строительного песка и гравия в Губинском и Хачмазском районах.

Было установлено, что в результате злоупотребления полномочиями со стороны должностных лиц, незаконного захвата земли и нарушения правил охраны и пользования земельных недр со стороны 8 компаний и 5 физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, окружающей среде был нанесен ущерб, превышающий 6 миллионов манат.

Уголовное расследование 13 уголовных дел, возбужденных по статьям 188.1, 255.1 255.2, 308 1 и 308.2 были направлены в Следственное Управление Генеральной Прокуратуры.