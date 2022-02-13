Шутка о землетрясении стоила должности чиновнику в Грузии
Директор государственного центра спорта и молодежи города Батуми Темо Хасия разместил на своей странице в Facebook шутку о землетрясении.
"Один толчок - и мы снимем проблему аварийных домов", - написал чиновник, пишут грузинские СМИ.
Однако жителям Батуми, где недавно произошла трагедия из-за обрушения аварийного дома, шутка пришлась не по душе. После шквала негативных комментариев Хасия написал на своей странице в соцсети, что покидает пост, и пожелал успеха сотрудникам спортивного центра. Обе публикации позже были удалены.