Токаев поддержал решение Бердымухамедова

«Состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом Гурбангулы Бердымухамедовым. Главы государств обсудили перспективы дальнейшего укрепления двусторонних отношений, в том числе ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита казахстанского лидера в Ашхабад в октябре прошлого года», - цитирует КазТАГ сообщение пресс-службы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова по досрочным выборам в этой стране, сообщает пресс-служба Акорды.

Президенты с удовлетворением констатировали рост объемов взаимной торговли, активизацию сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, промышленности и сельского хозяйства.

«Касым-Жомарт Токаев... высказался в поддержку решения Гурбангулы Бердымухамедова о проведении внеочередных президентских выборов. По словам Касым-Жомарта Токаева, огромный политический и жизненный опыт лидера Туркменистана, несомненно, послужит делу процветания этого государства», - сообщили в Акорде.

На прошлой неделе Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития надо дать молодым. В этой связи он дал поручение Центризбиркому начать соответствующую работу. В итоге ЦИК назначил на 12 марта дату досрочных президентских выборов.