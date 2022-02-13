Путин встретится с Лавровым и Шойгу

Президент РФ Владимир Путин сегодня, 14 февраля, проведет отдельные встречи с главой МИД Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Тематику встреч в Кремле не раскрыли.

«Сегодня встретится с министром иностранных дел Лавровым и с министром обороны Шойгу. Мы покажем встречи, они будут вам доступны», — сказал Дмитрий Песков, передает его слова «Коммерсант».

ТАСС пишет, что Песков не стал предполагать, стоит ли ожидать, что Россия в ближайшее время направит свой ответ на предложения западных партнеров по гарантиям безопасности после встреч Путина с Шойгу и Лавровым: «Давайте дождемся встречи и потом станет понятно, о чем они. Не будем забегать вперед».

