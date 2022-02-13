«Большая семерка» предупредила Москву
Министры финансов стран "Большой семерки" предупредили Россию о "масштабных" экономических последствиях в случае ее нападения на Украину.
"Наращивание российской военной мощи у границ Украины вызывает серьезную обеспокоенность. Мы, министры финансов G7, подчеркиваем нашу готовность оказать быструю и решительную поддержку украинской экономике", - цитирует "Дойче велле" совместное заявление министров.
"Любая дальнейшая агрессия России против Украины встретит незамедлительный, координированный и мощный ответ. Мы готовы к коллективному введению экономических и финансовых санкций, которые будут иметь масштабные и немедленные последствия для российской экономики", - подчеркнули министры "группы семи".