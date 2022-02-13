Увеличен размер президентской стипендии для студентов

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ президента Азербайджана №564 от 3 сентября 2001 года «Об учреждении Президентской стипендии для студентов высших учебных заведений Азербайджанской Республики». Об этом говорится на официальном сайте главы государства.

В целях обеспечения исполнения распоряжения президента Азербайджана №2965 от 16 октября 2021 года «О дополнительных мерах в области защиты социального благосостояния населения», принято решение: "В части 1 указа президента Азербайджана № 564 от 3 сентября 2001 года «Об учреждении Президентской стипендии для студентов высших учебных заведений Азербайджанской Республики» слова "210 (двести десять)" заменить словами "250 (двести пятьдесят)".

Указ вступает в силу с 1 января 2022 года.