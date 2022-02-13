Эрдоган предупредил бизнесменов: «Наказание будет суровым»

«Наказание будет суровым. Контроль будет продолжен». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов перед визитом в ОАЭ, пишет sondakika.com.

Президент Эрдоган предупредил предпринимателей, которые не отразят снижение НДС в ценах на продукты питания: «Мы будем применять суровые уголовные санкции к тем, кто предпримет неблагоприятные действия против шагов, которые мы осуществили вместе с созданными нами инспекционными группами».