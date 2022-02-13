Пограничники Азербайджана задержали наркокурьеров с крупной партией
Государственная пограничная служба (ГПС) сообщила о задержании на территории Бейлаганского района двух граждан Азербайджана с 11,340 кг наркотических веществ.
«Сотрудники погранзаставы "Горадиз" заметили двух лиц, которые подъехали к территории пограничной заставы на автомобиле Mersedes-Benz. Один из них вышел из автомобиля и забрал из тайника между опор бетонного моста две черные спортивные сумки», - сообщает погранслужба.
Неизвестные не подчинились приказу сотрудников ГПС остановиться и попытались скрыться, но были задержаны.
«Задержанными оказались житель Бардинского района Хаял Ашрафли, 1995 года рождения, и житель Тертерского района Насирзаде Ниджат, 1998 года рождения. В ходе осмотра сумок пограничники обнаружили героин, марихуану и метамфетамин общим весом 11 кг 340 граммов и 1000 таблеток метадона. Также в ходе личного досмотра Насирзаде в кармане его куртки было обнаружено 3 грамма героина», - отмечается в сообщении ГПС.
Указывается, что по данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.