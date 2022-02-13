Водителей автобусов и такси предупреждают...

В Азербайджане с 15 февраля будут приняты меры в отношении водителей автобусов и такси, не получивших третью (бустерную) дозу вакцины от коронавируса. Об этом заявил начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы Министерства внутренних дел майор полиции Эльшад Гаджиев.

По его словам, меры будут приняты в соответствии с решением Кабинета министров и Кодексом об административных проступках.

Гаджиев отметил, что в центре внимания ведомства остаются вопросы соблюдения карантинных правил, в том числе в общественном транспорте, проведения профилактических мероприятий.

С 15 февраля «Сертификат вакцинации» лиц, со дня получения которыми второй дозы вакцины от COVID-19 прошло более шести месяцев, будет считаться недействительным.