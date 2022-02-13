С начала текущего года по программе самозанятости созданы малые предприятия для 766 человек.

Как сообщили haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения, работа по программе самозанятости, реализуемой Государственным агентством занятости при министерстве, и распределению активов по проекту "Поддержка занятости в Азербайджане", реализуемому совместно со Всемирным банком в поддержку расширения программы, продолжается и в 2022 году.

В рамках этих работ с начала текущего года в столице и регионах 766 безработным и ищущим работу лицам были предоставлены активы в виде товаров и материалов. Значительная часть этих лиц – члены семей шехидов и участники войны. За счет переданных активов они создали свой малый бизнес по различным видам экономической деятельности.

Лица, вовлеченные в программу самозанятости и упомянутый проект, на первом этапе получают знания и навыки по организации и управлению малым бизнесом, а затем получают активы в соответствии с бизнес-планом.