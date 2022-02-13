Житель Баку хотел продать пистолет ТТ видео
В 5-е отделение Бинагадинского РУП поступила оперативная информация о том, что у жителя Баку, ранее судимого Руфата Ибрагимова имеется огнестрельное оружие, которое он намеревается сбыть. Об этом сообщили в пресс-службе МВД АР.
Сотрудники отделения задержали Ибрагимова при попытке продать оружие. При личном досмотре у него был обнаружен пригодный к использованию пистолет ТТ вместе с обоймой.
На допросе задержанный заявил, что приобрел огнестрельное оружие недавно, но не сдал его полиции.
Материалы, собранные в 5-м отделении полиции, направлены в следственный отдел Бинагадинского РУП. Решением суда Р.Ибрагимов заключен под стражу.
Расследование продолжается.