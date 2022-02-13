Россия подготовила ответ США и НАТО

Россия подготовила на десяти страницах реакцию на ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с Владимиром Путиным.

«Мне кажется, наши возможности далеко не исчерпаны, они, конечно, не должны продолжаться бесконечно, но на данном этапе я предложил бы их продолжать и наращивать. <...> Мы уже не раз сказали — и вы говорили, и другие представители России, — что мы предупреждаем о недопустимости бесконечного ведения разговоров по вопросам, которые требуют решения сегодня. Сегодня все-таки, будучи главой МИДа, должен сказать, что шанс есть всегда», - цитирует Лаврова РИА Новости.

По словам министра, необходимость в переговорном процессе будет не исчерпана, если Россия и ее предложения будут услышаны.

Он также отметил, что уже намечаются «контакты», в ходе которых обсуждение предложений безопасности будет продолжено.