Новая страница в отношениях Турции и Эмиратов: Эрдоган в Абу-Даби
В президентском дворце «Каср аль-Ватан» в Абу-Даби в понедельник прошла церемония официальной встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Anadolu сообщает, что главу турецкого государства в резиденции встретил наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.
После церемонии встречи начались переговоры в узком формате. По итогам переговоров президента Турции и наследного принца Абу-Даби планируется подписать 12 документов.
В программе визита президента Эрдогана значится также посещение Всемирной выставки Dubai Expo, где во вторник 15 февраля состоится Национальный день Турции.
Турецкие СМИ напоминают, что отношения между Турцией и ОАЭ серьезно пострадали после блокады Катара арабскими странами, включая ОАЭ, под руководством Саудовской Аравии. Блокада продолжалась с середины 2017-го и до начала прошлого года. Катар же является одним из ближайших союзников Анкары. В прошлом месяце наследный принц Абу-Даби посетил Анкару, совершив первую официальную поездку в Турцию с 2012 года и визит на самом высоком уровне официального представителя Эмиратов за последние годы.