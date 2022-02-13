Сын Бердымухамедова стал кандидатом на выборах президента Туркмении

Сын президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова стал кандидатом на выборах президента страны, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.

В соответствии с избирательным кодексом страны право выдвижения кандидатов принадлежит политическим партиям и группам граждан. В последнем случае необходимо собрать минимум десять тысяч подписей избирателей.

Действующий президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что хочет дать дорогу к государственному управлению молодым руководителям. ЦИК назначил внеочередные выборы на 12 марта.