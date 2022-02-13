Кадыров признался в любви Украине, но призвал Зеленского исполнять долг

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинцам, опубликовав соответствующий текст в Telegram.

«Господин Зеленский! Наступил час исполнения долга перед собственным народом во избежание необратимых последствий. То есть сегодня как никогда возникла необходимость выполнения Минских соглашений, под которыми стоит подпись не только президента России, но и президента Украины», - написал Кадыров.

Он назвал неукоснительное выполнение положений, прописанных в Минских соглашениях, первым важнейшим шагом не только в вопросе урегулирования противостояния между Москвой и Киевом, но и в теме снижения общей напряженности. Также политик призвал Зеленского как гаранта конституции и безопасности своего народа сделать все от него зависящее, чтобы установить мир и избежать кровопролития.