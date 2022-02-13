Кадыров признался в любви Украине, но призвал Зеленского исполнять долг
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинцам, опубликовав соответствующий текст в Telegram.
«Господин Зеленский! Наступил час исполнения долга перед собственным народом во избежание необратимых последствий. То есть сегодня как никогда возникла необходимость выполнения Минских соглашений, под которыми стоит подпись не только президента России, но и президента Украины», - написал Кадыров.
Он назвал неукоснительное выполнение положений, прописанных в Минских соглашениях, первым важнейшим шагом не только в вопросе урегулирования противостояния между Москвой и Киевом, но и в теме снижения общей напряженности. Также политик призвал Зеленского как гаранта конституции и безопасности своего народа сделать все от него зависящее, чтобы установить мир и избежать кровопролития.
Также Кадыров признался в любви к Украине и ее народу. «Из того курса истории СССР, что мне довелось прослушать в школе, я знаю, что колыбель русской государственности и православия — Киевская Русь. Русские и украинцы — один славянский народ, с общей историей, культурой и религией», — отметил он, подчеркнув, что отказывается верить в то, что украинцы считают себя частью западного мира «со всеми его вырожденческими ценностями и русофобской истерией».
В заключение глава Чечни выразил надежду, что украинский народ восстановит историческую справедливость без помощи извне. «Не может быть, чтобы духовно-исторические наследники великого гетмана Богдана Хмельницкого и гениального писателя Николая Гоголя не хотели бы вечного мира с братской Россией!» — подчеркнул он.