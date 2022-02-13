Советник Пашиняна рассказал, когда начнется строительство железной дороги Армения - Азербайджан

Примерно через 10 дней на двух участках железной дороги Армения - Азербайджан, которые подлежат восстановлению, специалисты приступят к исследованиям, и на их основе будет разработан проект. Об этом армянской службе Радио Свобода» заявил руководитель рабочей группы программы восстановления железной дороги Армения - Азербайджан, советник премьер-министра Армении Арташес Туманян.

Туманян отметил, что в работах рабочей группы также примут участие специалисты «Российских железных дорог».

Он пояснил, что для начала строительных работ договоренности, достигнутые между Азербайджаном и Арменией, должны быть зафиксированы в документе: это может быть как двусторонним, так и трехсторонним соглашением.

«Как минимум две стороны должны взять на себя обязательство, поскольку они должны работать вместе. Есть направления и совместной работы. Восстановление Ерасхского (Араздеен) участка железной дороги займет месяцы, а Мегринского участка (где предстоит построить 45-километровую железную дорогу) – три года. Пока неясно, во сколько эти работы обойдутся Армении», – добавил он.