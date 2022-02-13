14-15 февраля члены правления и исполнительный директор Европейской сети музейных организаций (NEMO), членом которой является Управление Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер», посетили Азербайджан. Целями визита стали проведение 14 февраля мастер-класса для сотрудников музея по организации и управлению музейной работой, и 15 февраля - заседания правления NEMO, организованного «Ичеришехер».

На мастер-классе, в котором приняли участие сотрудники Музейного центра «Ичеришехер» и около 10 музеев Баку, были обсуждены актуальные темы, связанные с устойчивым развитием музеев, работой с общественностью, изучением посетителей, музейным управлением, богатым наследием в коллекциях азербайджанских музеев.