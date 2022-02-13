Еще одно землетрясение в Армении
На севере Армении вновь зафиксированы подземные толчки после сильного землетрясения, произошедшего в минувшее воскресенье, передает «Спутник».
Землетрясение магнитудой 3,2 произошло к востоку от села Бавра Ширакской области.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, мощность толчков в эпицентре составила 4 балла. Толчки ощущались в некоторых населенных пунктах.
Напомним, что 13 февраля в 16 км к северо-западу от села Бавра (близ границы с Грузией) было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Очаг залегал на глубине 10 километров. Сила толчка в эпицентре составила 6-7 баллов. Землетрясение ощущалось в ряде областей Армении, а также в Ереване.