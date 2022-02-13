Минздрав и TƏBİB распространили заявление в связи с бустерной дозой вакцины

С 15 февраля, согласно постановлению Кабинета Министров, «Сертификат о вакцинации» лиц, у которых срок действия COVID сертификатов составляет 6 месяцев, будет считаться недействительным, об этом говорится в совместном заявлении Министерства здравоохранения, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и TƏBİB.

Лицам старше 18 лет, работающим в сферах, где требуется «Сертификат о вакцинации», в случае истечения 6-месячного срока после получения второй дозы вакцины от COVID-19, рекомендуется получить бустерную дозу вакцины.

Отметим, с завтрашнего дня лица старше 18 лет смогут посещать предприятия общественного питания (кафе, рестораны и т.д.), отели, крупные торговые центры, спортивные и оздоровительные учреждения, свадьбы или другие торжества, высшие учебные заведения и колледжи лишь при наличии действительного «Сертификата о вакцинации», «Сертификата иммунитета» или «Сертификата противопоказаний».