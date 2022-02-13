Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов находится сейчас в Пекине, где проходят Зимние Олимпийские игры. Сегодня он встретился с представляющими Азербайджан фигуристами Владимиром Литвинцевым и Екатериной Рябовой.

Глава азербайджанской делегации в Пекине Анар Багиров проинформировал министра об условиях, созданных для спортсменов.

Напомним, Владимир Литвинцев в мужском одиночном катании занял 18-е место. Екатерина Рябова начнет свое выступление завтра. В 14:00 по бакинскому времени стартует короткая программа у женщин, в которой примет участие и азербайджанская фигуристка. Она выйдет на лед 24-й. Всего выступят 30 спортсменок.

Нужно попасть в число 25 лучших фигуристок, чтобы 17 февраля принять участие в произвольной программе.