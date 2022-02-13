Азербайджанская команда в престижном турнире с призовым фондом в 250 тысяч долларов

В турнире принимают участие самые именитые команды из СНГ, такие как Natus Vincere и Virtus.Pro, а также азербайджанская команда GMT Esports. Данные коллективы больше месяца будут сражаться в онлайн-формате за призовой фонд, превышающий 250 тысяч долларов.

Напомним, что буквально недавно азербайджанский коллектив получил право на участие в данном турнире, попав в топы квалификационного раунда.