Шольц: Зеленский обещал предоставить проект законов об особом статусе Донбасса

Канцлер Германии Олаф Шольц по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что тот обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине, передает РИА Новости.

«Президент Украины в наших переговорах меня вновь заверил, что законопроекты по особому статусу, по конституционной реформе, по избирательному праву будут представлены для их обсуждения в минском формате», - заявил Шольц на пресс-конференции.