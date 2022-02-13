Представитель МИД России обсудил с Арменией контакты с Турцией

Замглавы МИД России Андрей Руденко обсудил в понедельник по телефону со спецпредставителем Армении по урегулированию отношений с Турцией, вице-спикером парламента Рубеном Рубиняном предстоящий контакт представителей Еревана и Анкары в Вене 24 февраля, передает ТАСС.

Отмечается, что Россия подтвердила готовность и далее содействовать поиску точек соприкосновения между Ереваном и Анкарой в интересах стабильности и устойчивого развития в регионе, отметили в ведомстве.

Напомним, что первую встречу представители Еревана и Анкары провели 14 января в Москве.