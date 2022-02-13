В Кремле объяснили дистанцию между Лавровым, Шойгу и Путиным

«Дистанция на встречах президента России Владимира Путина с главой МИД Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу связана с ограничениями на фоне пандемии и мерами предосторожности, состоялись полноценные обсуждения и доклады главе государства». Об этом в интервью РИА Новости заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Отметим, что в понедельник Путин провел в Кремле рабочие встречи с двумя министрами. Оба они сидели на расстоянии от главы государства. С Лавровым президент обсудил реакцию России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности - она сформулирована, занимает 10 страниц, а с Шойгу - ход военных учений в России и Беларуси.

Кроме того, глава Минобороны доложил об инциденте у берегов России около Курил с подлодкой, предположительно принадлежащей США.