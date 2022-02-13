Зеленский дал сутки на возвращение уехавших из Украины

Президент Украины Владимир Зеленский призвал представителей бизнеса, СМИ и олигархов вернуться в Украину. Об этом он заявил во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Шольцем, передает Цензор.

«Я бы сосредоточился на нашем менеджменте. На людях, которые находятся за границей. Депутаты некоторых партий. Мне кажется, что это серьезный вызов. Мы должны давать им сигнал от Верховной Рады, от спикера. Я от себя лично хотел бы их попросить, чтобы в течение 24 часов они вернулись в государство. Считаю, что они должны вернуться», - подчеркнул Зеленский.

По словам Зеленского, это касается и представителей СМИ.