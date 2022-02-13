Всемирный банк вывозит работников из Украины

Всемирный банк временно вывозит персонал за пределы Украины и приостанавливает свою миссию в этой стране, пишет Reuters со ссылкой на официальный документ организации, опубликованный в понедельник, 14 февраля.

«Основным приоритетом Группы Всемирного банка является обеспечение безопасности наших сотрудников и их семей. Согласно нашей политике по эвакуации, идет временное перемещение персонала и действуют усиленные меры безопасности», – говорится в документе.

При этом ВБ заявляет, что внимательно следит за ситуацией и продолжает свою деятельность в Украине.