Турция и ОАЭ подписали 13 документов о сотрудничестве

В рамках двухдневного официального визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ОАЭ в понедельник, 14 февраля, состоялась церемония подписания пакета межправительственных соглашений, передает «Анадолу».

По итогам переговоров президента Реджепа Тайипа Эрдогана и наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна во дворце «Каср аль-Ватан» в Абу-Даби в узком и расширенном составах были подписаны 13 документов.

Соглашения, подписанные в присутствии лидеров двух стран, нацелены на углубление сотрудничества в торговле, обороне, транспортной и инвестиционной сферах, а также в здравоохранении, аграрной и информационной областях.

В числе прочих, подписан Протокол о сотрудничестве в сфере связи и СМИ, а также Письмо о намерениях по началу сотрудничества в сфере оборонпрома.