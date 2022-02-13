Переговоры Лаврова и Абдоллахиана

Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиан обсудили в ходе телефонного разговора нагнетание западными странами обстановки вокруг Украины и ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий, передает РИА Новости.

Отмечается, что главы МИД переговорили по ключевым международным вопросам, включая нездоровую обстановку, нагнетаемую Западом вокруг Украины.

Лавров подчеркнул, что развернутая США и их союзниками пропагандистская кампания о российской агрессии против Украины преследует провокационные цели, поощряя власти в Киеве к пагубным попыткам силового решения проблемы Донбасса.

Также отмечается, что сторонами обсуждалась ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в контексте продолжающихся в Вене переговоров по восстановлению его полноценной реализации в изначально сбалансированной конфигурации, одобренной Советом Безопасности ООН.