«Управление военной полиции Министерства обороны совместно с соответствующими правоохранительными органами проводит оперативно-розыскные мероприятия по поиску курсанта высшего военного училища имени Гейдара Алиева Гусейнли Вусала Эльшан оглы». Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В Сумгаите пропал курсант высшего военного училища имени Гейдара Алиева Вюсал Гусейнли, передает АПА.

Отмечается, что 21-летний В.Гусейнли покинул место проживания в городе Сумгаит с целью отправиться в Баку, однако не вернулся.

По последним данным, его видели 13 февраля около метростанции «28 мая».