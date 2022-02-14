Зеленский обратился к нации: мы готовы ко всем сценариям

«Мы понимаем все риски. Ежедневно. Мы постоянно следим за ситуацией, просчитываем разные сценарии, готовим достойные ответы на все возможные агрессивные действия». Об этом в своем обращении украинцам сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он уверен, что власти хорошо знают о планах и численности армии России на границе и Украине есть что противопоставить в случае нападения.

«Великий народ великой страны! Перед нашим государством предстали серьезные внешние и внутренние вызовы, требующие от меня и каждого из нас ответственности, уверенности и конкретных действий. Нас пугают великой войной и еще раз назначают дату военного вторжения. Это уже не в первый раз. Но наше государство сегодня сильно, как никогда.

Мы стремимся к миру и хотим решить все вопросы исключительно путем переговоров. И Донбасс, и Крым вернутся в Украину. Исключительно дипломатическим путем. Мы не покушаемся на чужое, но и своего не отдадим. У нас прекрасная армия. Наши ребята обладают уникальным боевым опытом и современным оружием. Это уже в разы более сильная армия, чем восемь лет назад. Мы уверены в наших вооруженных силах, но наши военные тоже должны чувствовать нашу поддержку, нашу сплоченность и наше единство. Основа нашей армии – это уверенность собственного народа и крепкая экономика.