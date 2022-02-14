Госдепартамент США распорядился уничтожить всю оргтехнику в посольстве США в Киеве, пишет The Wall Street Journal.

По утверждению источников издания, американское внешнеполитическое ведомство приказало уничтожить сетевое оборудование и компьютерные рабочие станции, а также демонтировать телефонную систему посольства. Газета также ознакомилась с внутренними сообщениями ведомства и пришла к выводу, что теперь посольство в Киеве стало непригодным для использования в качестве дипломатического объекта.

Напомним, что на фоне сообщений об эскалации конфликта между Россией и Украиной власти США приняли решение о временном переводе своего посольства из Киева во Львов. Также дипведомство решило эвакуировать сотрудников посольства из страны, данный шаг глава Госдепа Энтони Блинкен назвал «благоразумной мерой на фоне высокого риска эскалации» конфликта.