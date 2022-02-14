Узбекистан своим «Лачином» покоряет небеса наш комментарий
Узбекистан сегодня стал ключевым местным игроком в Центральной Азии. Хочешь решать вопросы в регионе – обязательно переговори по этому поводу с Ташкентом, такова нынешняя реальность. Поэтому нет ничего удивительного, что вокруг политики этого государства то и дело возникают информационные поводы, которые можно исчерпывающе охарактеризовать только одним словом – «мутные».
То запускается версия о том, что Ташкент, после вывода военных США из Афганистана в 2021 году, готов предоставить американцам территорию для размещения военных баз. То говорится о том, что Узбекистан уже одной ногой в ОДКБ, да еще и в Евразийский союз войдет.
Узбекские власти опровергают, отрицают, возмущаются – но слухи возникают вновь и вновь. Таково оно – бремя геополитической популярности. И было бы совершенно невероятным, чтобы подобное мифотворчество не затронуло оборонно-промышленный комплекс Ташкента, особенно в момент, когда началась реформа узбекской армии, занимающей 51 строчку в мировом рейтинге и первую – в Центральной Азии.
Оснащение вооруженных сил новыми видами и модификациями БПЛА сегодня – мировой тренд, который задан Турцией, и правильность которого на 100 процентов подтверждена Азербайджаном. Естественно, Узбекистан не мог остаться от этого в стороне. Его оборонно-промышленный комплекс уже освоил самостоятельное производство беспилотного летательного аппарата «Лачин» (Сокол). Причем, сразу в двух модификациях – классический беспилотник и квадрокоптер.
Но есть одна проблема – функционал этого БПЛА ограничен, только разведка. Правда, сам по себе «Лачин» имеет двойное назначение: он может использоваться как для разведывательных целей и управления артиллерийским огнем, так и для решения гражданских задач в нефтегазовой сфере, лесном хозяйстве, при управлении железными дорогами, для нужд геологии, картографии и топографии.
То есть, «Сокол»-то он, конечно, сокол, но очень молодой, с несформировавшимися «когтями», то есть – без возможности наносить мощные удары высокоточным вооружением. Естественно, такой рынок не может остаться без внимания зарубежных корпораций. В 2018 году Ташкент закупил в Америке минимум два БПЛА RQ-11 «Рейвн», то же из серии легких беспилотников, поскольку эта система переносится в рюкзаке одним военнослужащим и запуск аппарата осуществляется с руки.
Понятно, что этого для нужд вооруженных сил Узбекистана явно недостаточно, ему нужны тяжелые ударные беспилотники. Тут-то американская AeroVironment и решила подсуетиться – предложить Ташкенту свои легкие «Пумы», PUMA-RQ 20, с их последующей модификацией до ударных.
Тем самым, заставить Узбекистан заплатить, по сути, дважды: сначала за тот тип БПЛА, который узбекский Центр беспилотных летательных аппаратов при Госкомитете оборонной промышленности может делать самостоятельно, а затем – за модернизацию «Пумы» до класса «ударного беспилотника», что представляется весьма проблематичным, не та концепция заложена в «Пуме» изначально, это фактически новый аппарат нужно создавать.
Для надежности, чтобы надавить на узбекские власти, ушлые дельцы из AeroVironment организовали «утечку» в прессе, что вопрос, дескать, уже решен с Пентагоном и согласован в высоких кабинетах Вашингтона. Естественно, что Ташкент на такую сомнительного сделку не пошел и прямо заявил, что ничего покупать не будет. И вообще это направление для него не интересно.
У Узбекистана есть более привлекательная альтернатива – решить вопрос о создании тяжелого ударного беспилотника с Турцией, причем – на самых выгодных для себя условиях – турки и со строительством завода, то есть – локализацией производства помогут, и с радостью создадут совместное конструкторское бюро… Недавно вновь промелькнула перед глазами заметка The Guardian десятилетней давности, озаглавленная – «Турция надеется, что США продадут ей вооруженные беспилотники». В которой говорится о том, что президент Турции Абдулла Гюль заявил, что администрация США пытается убедить Конгресс Америки разрешить продажу вооруженных беспилотных летательных аппаратов Турции. Однако члены Конгресса могут выступить против продаж в Турцию из-за ее напряженных отношений с Израилем.
За десять лет свою потребность в беспилотниках Турция научилась удовлетворять самостоятельно, став лидером на этом рынке. Монополии США в этой сфере больше нет. И Анкара не откажется помочь Ташкенту также стать самодостаточным в данном вопросе.