Зухра Новрузова, спецкор по странам Средней Азии 14 февраля 2022, 23:59

Узбекистан сегодня стал ключевым местным игроком в Центральной Азии. Хочешь решать вопросы в регионе – обязательно переговори по этому поводу с Ташкентом, такова нынешняя реальность. Поэтому нет ничего удивительного, что вокруг политики этого государства то и дело возникают информационные поводы, которые можно исчерпывающе охарактеризовать только одним словом – «мутные». То запускается версия о том, что Ташкент, после вывода военных США из Афганистана в 2021 году, готов предоставить американцам территорию для размещения военных баз. То говорится о том, что Узбекистан уже одной ногой в ОДКБ, да еще и в Евразийский союз войдет. Узбекские власти опровергают, отрицают, возмущаются – но слухи возникают вновь и вновь. Таково оно – бремя геополитической популярности. И было бы совершенно невероятным, чтобы подобное мифотворчество не затронуло оборонно-промышленный комплекс Ташкента, особенно в момент, когда началась реформа узбекской армии, занимающей 51 строчку в мировом рейтинге и первую – в Центральной Азии.

Оснащение вооруженных сил новыми видами и модификациями БПЛА сегодня – мировой тренд, который задан Турцией, и правильность которого на 100 процентов подтверждена Азербайджаном. Естественно, Узбекистан не мог остаться от этого в стороне. Его оборонно-промышленный комплекс уже освоил самостоятельное производство беспилотного летательного аппарата «Лачин» (Сокол). Причем, сразу в двух модификациях – классический беспилотник и квадрокоптер. Но есть одна проблема – функционал этого БПЛА ограничен, только разведка. Правда, сам по себе «Лачин» имеет двойное назначение: он может использоваться как для разведывательных целей и управления артиллерийским огнем, так и для решения гражданских задач в нефтегазовой сфере, лесном хозяйстве, при управлении железными дорогами, для нужд геологии, картографии и топографии. То есть, «Сокол»-то он, конечно, сокол, но очень молодой, с несформировавшимися «когтями», то есть – без возможности наносить мощные удары высокоточным вооружением. Естественно, такой рынок не может остаться без внимания зарубежных корпораций. В 2018 году Ташкент закупил в Америке минимум два БПЛА RQ-11 «Рейвн», то же из серии легких беспилотников, поскольку эта система переносится в рюкзаке одним военнослужащим и запуск аппарата осуществляется с руки.