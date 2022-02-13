В Мюнхене столкнулись два поезда, есть погибший

В южном районе Мюнхена два поезда городской железной дороги столкнулись в районе станции Эбенхаузен-Шефтларн, один человек погиб, не менее 14 пострадали, передает Lenta.ru.

По последним данным, 80 человек находятся под присмотром экстренных служб. Один из машинистов, судя по кадрам с места происшествия, застрял в кабине, его пришлось вырезать из-под обломков.

По данным мюнхенской полиции, столкновение произошло около 16:40 по местному времени, когда один поезд направлялся в сторону Мюнхена, другой следовал в противоположную сторону. По крайней мере один вагон сошел с рельсов. Причины происшествия пока не выяснили.