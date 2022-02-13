Икрам Нур, автор haqqin.az 00:21

С 2013 года, с момента, когда в Египте при поддержке Эмиратов военные свергли симпатизанта Турции Мохаммеда Мурси, две страны не переставали сходиться в геополитическом противостоянии везде, где у них сталкивались интересы. След Эмиратов в попытке государственного переворота в Турции, блокада Катара монархиями Залива, Сомали и Судана, Ливии и Сирии – противостояние не заканчивалось ни на день и охватывало весь Ближний Восток и Северную Африку. До определенного времени Эмираты могли его поддерживать. Нанятые в США лоббисты обеспечивали американскую поддержку, «Соглашения Авраама» рождали надежду, что израильтяне поддержат Абу-Даби в его антитурецких начинаниях, да и европейская антитурецкая коалиция подавала надежды на то, что активная внешняя политика Анкары получит отпор. Все рухнуло буквально за год. В отношениях Эмиратов с Эр-Риядом произошел раскол. Байден оказался тем еще Байденом, и лоббисты Абу-Даби в Вашингтоне потихоньку «сдулись», сдав позиции лоббистам Катара столь же стремительно, как американцы покинули Афганистан. «Грозный фельдмаршал Хафтар» на поверку оказался политиком с пониженной социальной ответственностью и не оправдал вложенных в него средств. Да и что Хартум, что Дамаск оказались теми еще «орешками» – деньги берут, улыбаются широко, но ничего конкретного для продвижения интересов Эмиратов делать не собираются.

Деньги, по нынешним временам, может быть и решают все – но только в том случае, если их вкладывать правильно. А с этим у Эмиратов уже несколько лет проблемы, достаточно посмотреть, кого они приближали к себе и кормили «с ладони» в качестве союзников для противостояния с Турцией – воистину, «что ни дурак, то к нашему берегу». В итоге, правящим элитам Эмиратов, людям, замечу, далеко не глупым и очень прагматичным, выстроившим всего за полвека экономически успешное государство, стало очевидно – с Анкарой надо сотрудничать, а не конфликтовать. Нынешний визит Эрдогана – он не столько про экономику, хотя, разумеется, ряд соглашений в этой сфере подписан и с весьма впечатляющими цифрами. Уже сегодня известно, что, как сообщил генеральный директор Abu Dhabi Developmental Holding Company, Эмираты выделили 10 миллиардов долларов для инвестиций в Турцию. Кроме того, стороны договорились о валютном свопе на сумму, эквивалентную 4,74 миллиарда долларов. А Центробанки двух стран согласились обменять 65 миллиардов турецких лир на 18 миллиардов дирхамов ОАЭ сроком на три года с возможностью дальнейшего продления сделки. Более подробно обо всем этом будет рассказано 16 февраля, когда haqqin.az подведет итоги визита. Но сегодня, когда Эрдоган только начинает свое посещение – главное даже не экономика. Куда важнее другое – удастся ли лидерам двух стран согласовать свое видение будущего региона Ближнего Востока и Северной Африки. Если да – то это станет огромным прорывом и началом новой эры для региона.